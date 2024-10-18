Автоюрист Славнов пояснил, почему права для самокатчиков следует выдавать с 12 лет

Политики предложили повысить минимальный возраст вождения средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 16 лет, а также ввести спецкатегорию водительских прав для управления подобным видом транспорта. По словам автоюриста Дмитрия Славнова, введение водительских прав категории «СИМ» положительно скажется на безопасности движения и поспособствует улучшению культуры вождения в стране. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что минимальный возраст при этом повышать не следует, а возрастной ценз на управление электросамокатами должен находиться на уровне 12-14 лет.

По мнению автоюриста, сейчас подростки с 16 лет могут получать права категории «М» на управление мопедами, в связи с чем электросамокаты для них уже не так интересны. Если минимальный возраст управления СИМ поднимут до данной цифры, подростки помладше попросту начнут пользоваться чужими кикшеринг-аккаунтами.

Он уточнил, что после получения прав на управление СИМ подростки уже станут осознавать, что с места ДТП уезжать нельзя, следует оставаться и нести ответственность, они будут бояться потерять свою категорию. Таким образом, водительские права категории СИМ для школьников дают возможность не только прививать знание ПДД с малых лет, но и отслеживать асоциальных водителей.

Ранее депутаты Госдумы отклонили законопроект об обязательной регистрации электросамокатов.