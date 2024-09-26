Дума отклонила законопроект об обязательной регистрации электросамокатов

Депутаты Государственной думы РФ проголосовали против принятия данного законопроекта. Об этом сообщил ТАСС, приводя информацию из пояснительной записки.

Российские депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу законопроект, подразумевающий обязательную регистрацию электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в РФ. Однако Госдума отклонила данный законопроект.

Согласно документу, предлагалось организовать онлайн-регистрацию СИМ через портал Госуслуг без необходимости предоставления техники в подразделения МВД. Авторы законопроекта считают, что такая мера позволит лучше идентифицировать водителей в случае дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ.

Тем не менее Правительство РФ не поддержало данную инициативу, указав на возможные проблемы с контролем за соблюдением правил дорожного движения и привлечением к административной ответственности.

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