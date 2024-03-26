Автоюрист Славнов считает необходимым введение особой категории водительских прав для самокатчиков

С приходом весеннего сезона на улицы городов РФ вернулся кикшеринг – аренда электросамокатов. Достаточно часто к подобным средствам индивидуальной мобильности люди относятся плохо и даже с опаской. По словам автоюриста Дмитрия Славнова, наибольшая часть происшествий с участием электросамокатов происходит по вине их водителей, не соблюдающих правила управления СИМ, поэтому решением данной проблемы могло бы стать появление спецкатегории водительского удостоверения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что правила всегда были написаны кровью, поэтому их следует придерживаться.

По мнению эксперта, общий процент случаев, когда в происшествии с электросамокатом виноват пешеход или автовладелец очень мал. Как правило, вина лежит именно на самокатчике, который не соблюдает скоростной режим и врезается во внезапно остановившегося пешехода или попадает под колеса выезжающего автомобиля. Именно введение категории вождения для любителей такого транспорта позволит изменить ситуацию, и открывать ее стоит с 12 лет.

Он отметил, что получать водительские права категории «СИМ» должны будут все, кто желает на них ездить, поскольку понимание водителями СИМ своей юридической ответственности вплоть до лишения водительского удостоверения даст возможность улучшить культуру вождения на электросамокатах и «устаканить» ситуацию на тротуарах и дорогах.