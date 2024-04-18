Автоюрист Славнов заявил, что пострадавшие в ДТП пассажиры общественного транспорта имеют право получить компенсацию

По словам автоюриста Дмитрия Славнова, водители и пассажиры, пострадавшие из-за столкновения автобуса, трамвая или троллейбуса с частным автомобилем, могут рассчитывать на возмещение ущерба страховой компанией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что, если лимита страховых полисов на покрытие нанесенных транспорту и гражданам повреждений недостаточно, виновный в ДТП водитель будет вынужден доплачивать из собственных средств.

По мнению юриста, с точки зрения права общественный транспорт ничем не отличается от прочих участников дорожного движения. Весь общественный и коммунальный транспорт застрахован и имеет полис ОСАГО и расширенную страховку ДСАГО. Выплаты по ОСАГО ограничены лимитом в 400 тыс. рублей по здоровью и имуществу и до 500 тыс. рублей - по жизни и здоровью граждан.

Он отметил, что пассажиры общественного транспорта, попавшего в аварию, тоже могут рассчитывать на компенсацию. Если в итоге ДТП кто-то из них упал и получил травму, он также имеет право обратиться в страховую компанию виновника и возместить ущерб.