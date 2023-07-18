Автоледи сбила сразу трех человек на пешеходном переходе Южно-Сахалинска

При этом погибла четырехлетняя девочка, а еще два человека попало в больницу.

ЧП произошло вчера вечером на пересечении проспекта Мира и улицы Сахалинской. Там дорогу по переходу переходили две девочки, четырех и пяти лет. Их сопровождала сорокалетняя женщина. Всех сбил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была дама 1974 года рождения.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на рассказ представителей местной полиции. Младшая девочка погибла, все остальные пешеходы получили травмы и оказались в больнице. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.