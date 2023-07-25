Автомобиль на юге Москвы врезался в остановку общественного транспорта

К этому привело столкновение двух машин на перекрестке с улицей Кировоградской. В итоге пострадала женщина.

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя автомашины Audi. Он не стал при пересечении перекрестка уступать дорогу иномарке Daewoo и врезался в нее. Та после столкновения вылетела на остановку, а затем еще и перевернулась. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление столичной прокуратуры.

«В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке», - сказали журналистам правоохранители.

Сейчас расследованием всех обстоятельств инцидента занимается полиция. Прокуратура Южного административного округа держит данное дело под своим контролем.