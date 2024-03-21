На Новорязанском шоссе в столичном регионе опрокинулась «Газель», сообщает «МК: срочные новости» .

По информации издания, из-за аварии движение на участке дороги затруднено, заблокирован весь крайний правый ряд.

Судя по видеокадрам, которые публикует «МК», автомобиль перевозил оконные блоки. Платформу для их перевозки в результате дорожно-транспортного происшествия отбросило в сторону.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске семнадцатилетний водитель без прав устроил аварию, в которой пострадал малолетний ребенок.