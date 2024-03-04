Малолетний ребенок пострадал в ДТП по вине 17-летнего водителя в Подмосковье

В Подмосковье устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок 2020 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась накануне днем на автодороге М-3 в Наро-Фоминске. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия стал семнадцатилетний юноша, у которого нет водительского удостоверения.

Молодой человек, управляя «Мини Купером», столкнулся в «Лексусом», который ехал по встречной полосе. Водители обеих машин получили травмы, также пострадал ребенок, который был пассажиром «Лексуса».

Ранее сообщалось, что на трассе в Одинцово произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки.