Автомобиль протаранил зал магазина в Томской области

В Асино, Томская область, произошло необычное происшествие: машина оказалась внутри торгового зала. Информацию об этом опубликовала «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia.

В сообщении указано, что автомобиль марки «Тойота» своеобразно «припарковался» прямо под вывеской магазина «1000 мелочей». Утверждается, что водитель, двигаясь задним ходом, разбил стекло и въехал внутрь помещения.

Свидетели случившегося записали видеоролик с последствиями инцидента. На кадрах видно, что задняя часть транспортного средства находится в магазине, а вокруг валяются осколки стекла. На место происшествия прибыли сотрудники полиции для выяснения обстоятельств.

По имеющимся данным, в результате этого инцидента никто не получил травм.

