Автомобилиста, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали в Подмосковье

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в подмосковном Сергиевом Посаде тридцативосьмилетнего жителя Архангельска, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Так, на 69 километре автодороги М-8 инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства. Уже во время беседы полицейские обратили внимание на то, что мужчина ведет себя подозрительно, в связи с чем было принято решение досмотреть машину. На пассажирском сиденье Госавтоинспекторы обнаружили прозрачный полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли на заднем пассажирском сиденье коробку с микроволновой печью, внутри которой было спрятано еще три пакета с аналогичным веществом. А общий вес изъятого вещества составил около четырех килограммов.

Согласно проведенной экспертизе, содержимое одного из пакетов является наркотическим средством — мефедроном, массой около килограмма. Остальная часть изъятого будет исследована в рамках возбужденного уголовного дела.

Задержанный пояснил, что за сто тысяч рублей он должен был забрать наркотики из автоматизированного терминала по выдаче посылок в Москве и перевезти их в Вологду. Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и статьей 228.1 УК РФ.

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