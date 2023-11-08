Уголовное дело возбудили в Люберцах после нападения мужчины с мачете на прохожих

В отношении жителя Люберец, который напал на прохожих с мачете, возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Мужчина 1987 года рождения подозревается в покушении на убийство двух человек. Преступление произошло сегодня возле здания судебных приставов. Злоумышленник напал на 38-летнюю женщину и четырнадцатилетнего подростка, нанеся им резаные раны.

На помощь пострадавшим пришли сотрудники управления исполнения наказания и службы судебных приставов. Они обезвредили и задержали нападавшего.

Женщину и подростка доставили в больницу.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, подозреваемый нанес женщине один удар по голове и руке, а подростку два удара в область груди.