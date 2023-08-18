Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности в связи с дождями

Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности на дорогах в связи с дождями, которые ожидаются в регионе сегодня. Об этом сообщили в Минтрансе области.

Согласно прогнозу, в области до утра субботы будут идти дожди, местами вероятны ливни и грозы. Также возможны порывы ветра до пятнадцати метров в секунду.

«При этом очень жарко – до плюс тридцати. Не забывайте о безопасности на дорогах! Не садитесь за руль, если чувствуете недомогание», – призвали в министерстве.

Водителям не рекомендовали оставлять машины под неустойчивыми конструкциями и деревьями.