Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности в связи с дождями
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Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности на дорогах в связи с дождями, которые ожидаются в регионе сегодня. Об этом сообщили в Минтрансе области.
Согласно прогнозу, в области до утра субботы будут идти дожди, местами вероятны ливни и грозы. Также возможны порывы ветра до пятнадцати метров в секунду.
«При этом очень жарко – до плюс тридцати. Не забывайте о безопасности на дорогах! Не садитесь за руль, если чувствуете недомогание», – призвали в министерстве.
Водителям не рекомендовали оставлять машины под неустойчивыми конструкциями и деревьями.