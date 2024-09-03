Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности в связи с гоном лосей

Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности на дорогах в связи с тем, что на проезжую часть могут выходить лоси — у животных начался период гона. Об этом предупредили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В конце августа начался гон у лосей, который продлится до начала октября — в этот период животные могут чаще выходить на загородные трассы», - говорится в сообщении ведомства.

Следует быть крайне внимательными и соблюдать скоростной режим на участках дорог, где установлены знаки «Дикие животные». Также необходимо соблюдать осторожность на дорогах возле лесов. В случае скорости выше 60 километров в час значительно возрастает степень вероятности дорожной аварии с участием животных и тяжесть последствий таких ДТП.

Пик активности животных приходится на промежуток между семью часами вечера и двумя часами ночи. Поэтому в темное время суток на участке, пролегающем через лес, и при отсутствии встречного транспорта следует использовать дальний свет. Если возле дороги замечено животное, нужно снизить скорость или плавно остановиться, а затем подождать, пока лось не уйдет. Использовать звуковой сигнал не нужно — сохатый может испугаться.

В случае аварии нужно обратиться в Госавтоинспекцию. Если животное пострадало, следует вызвать сотрудников Госохотнадзора.