Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности в связи с грозой
Фото: [Минтранс МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автовладельцев к осторожности и предельной внимательности в связи с прогнозируемой непогодой.
По прогнозу, со среды по субботу в регионе ожидаются ливни с грозами, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. Пятого июля порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Кроме того, вероятен град. Температура воздуха при этом будет превышать 30 градусов.
В такую погоду видимость на дорогах ухудшается, что может стать причиной дорожных аварий.
«Будьте предельно внимательны и аккуратны! Не садитесь за руль, если чувствуете себя плохо. Не спешите, соблюдайте скоростной режим, не паркуйтесь и не стойте у шатких конструкций и под деревьями», - призвали в министерстве.