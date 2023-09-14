Азаров: украинские власти скрывают масштаб потерь своих войск во время контрнаступления

Даже в том случае, если у командования ВСУ есть вся информация о погибшем человеке, то ее надолго задерживают по распоряжению правительства Зеленского.

По утверждению бывшего премьер министра Украины, морги в прифронтовой зоне буквально забиты погибшими военнослужащими. Тела никуда не отправляют, поэтому место в них не освобождается. Все это делается по указанию сверху.

«У Зеленского дали указание военным задерживать информацию о гибели украинских солдат на передовой, даже имея тело и факт гибели», - написал бывший глава кабинета министров в своем микроблоге.

Николай Азаров добавил, что родственники погибших даже при обращении в военное ведомство не могут добиться никаких сведений. Им не сообщают о гибели их близких.