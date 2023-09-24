Азербайджан даст возможность армянской армии уйти из Карабаха без оружия
Фото: [©Михаил Воскресенский/РИА Новости]
Азербайджан даст возможность военным Армении, сдавшим оружие и демобилизованным, уйти из Нагорного Карабаха путем Лачинского коридора, после чего попасть на подконтрольную Армении территорию. Об этом сообщает портал Trend.
Уточняется, что обезоруженные армянские военные могут уехать на автобусах или личных автомобилях.
Отмечается, что координация процесса возложена на российских миротворцев.
Напомним, что данная договоренность была достигнута в среду.