Азербайджан передаст РФ главу наркокартеля после долгих розысков

В Азербайджане был задержан таджикский гражданин Тагаймурод Эмомов. Его выдадут России, поскольку он обвиняется в организации поставки наркотиков на российскую территорию. Об этом сообщил ТАСС.

Правоохранители в РФ обвиняют гражданина Таджикистана в том, что он ввез на российскую территорию несколько сотен килограммов героина. Его объявили в розыск, и вот теперь Эмомов был задержан в Азербайджане.

«Эмомов Тагаймурод находился в розыске более 11 лет по обвинению в обороте наркотических веществ в особо крупном размере. В настоящий момент он ожидает экстрадицию на территорию Российской Федерации», — указали правоохранители журналистам.

Те курьеры, которые работали в свое время на подозреваемого, уже были осуждены, а некоторые из них даже успели отбыть срок наказания. Все это время Эмомова разыскивали, чтобы также предать суду.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте более 102 кг синтетических наркотиков. Четверо обвиняемых организовали нарколабораторию, там они незаконно изготавливали запрещенные вещества для их последующего сбыта. Им назначили лишение свободы на срок от 15,5 до 18 лет.