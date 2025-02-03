Азербайджанские силовики начали контртеррористическую операцию в приграничном с РФ районе

Азербайджан 3 февраля запустил контртеррористическую операцию в виде целого комплекса мер под названием «Граница-щит». Об этом сообщило издание Azertag.

«Граница-щит» включает в себя целый комплекс мероприятий антитеррористической направленности, в том числе оперативно-розыскные и профилактические, а также учения. Все они проводятся на основе соглашений, заключенных с Россией. Во время их реализации силовики будут выявлять и проводить нейтрализацию преступных группировок, вскрывать спонсоров преступников и так далее.

Власти Азербайджана уже предупредили, что в нескольких приграничных районах на протяжении недели с 3-го по 10-е февраля будут выставлены полицейские посты.

Ранее МВД Азербайджана заявило, что в стране была ликвидирована радикальная группировка, имевшая связи с международными террористическими организациями. За счет этого был предотвращен ряд терактов.