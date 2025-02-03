В Азербайджане уничтожили группировку экстремистов, готовивших теракты в стране

Специальные службы Азербайджана провели успешную операцию по ликвидации радикальной группировки, имеющей связи с международными террористическими организациями. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию от Министерства внутренних дел республики.

В ведомстве подчеркнули, что в результате операции были предотвращены планируемые теракты на территории страны, готовящиеся экстремистами.

Согласно данным оперативников, один из ликвидированных боевиков Гадир Гаджиев являлся членом террористической группировки «Лесные братья». Он вступил в преступный сговор с несколькими жителями Гусарского района, где они и планировали совершить преступления.

По данным МВД, во время задержания один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление, бросив две ручные гранаты «РГО-78» в сторону спецназовца, однако оперативники быстро нейтрализовали угрозу. В ходе мероприятий также удалось выявить тайные укрытия в лесах в окрестностях сел Хиль, Джибир и Ясаб, где хранились взрывчатые вещества, оружие и флаг запрещенной террористической организации.

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