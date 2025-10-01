Бабушка потеряла дар речи, когда пришла в гости к внукам

В Ульяновске произошло жестокое преступление, в результате которого погибли женщина и двое детей, сообщило интернет-издание «Ульяновск. Экспресс». Информацию об этом подтвердили в силовых структурах.

Трагедия произошла в одном из самых густонаселенных районов города — Заволжском, в квартире жилого дома на Киевском бульваре.

Тела невестки и двух внуков обнаружила бабушка, которая пришла навестить родственников. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и личности погибших.

