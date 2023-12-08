Байден сообщил точное число американских солдат в Европе

Их число за последний год сократилось до 80 тысяч человек.

Все эти военнослужащие из Соединенных Штатов размещаются на территории стран, входящих в НАТО. Их количество упало почти на 10%, поскольку в 2022 году этот контингент насчитывал 90 тысяч солдат. Такие цифры указаны в специальном уведомлении Сенату и Конгрессу США, которое отправила администрация президента.

«Около 80 тыс. военнослужащих направлены или развернуты в странах НАТО в Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии», - сказано в документе.

Отрывки из него привело ТАСС. Там же отмечено, что Пентагон был вынужден сократить число военных в Саудовской Аравии. Их количество упало с 2 755 человек до 2 088.