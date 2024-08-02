Байден заявил о готовности к развертыванию сил США для защиты Израиля

Между президентом Соединенных Штатов Байденом и израильским премьер-министром Нетаньяху состоялся телефонный разговор. В нем лидеры двух стран обсудили возможности Америки по защите еврейского государства. Об этом сообщил ТАСС .

Байден сообщил, что Америка привержена защите Израиля от Ирана, а также от различных террористических группировок в виде хуситов и ХАМАС.

«Президент обсудил усилия по укреплению обороны Израиля от угроз, в том числе баллистических ракет и беспилотников, включая новое развертывание войск США в целях обороны», — заявила по этому поводу пресс-служба Белого дома.

К этому разговору присоединилась вице-президент Камала Харрис. Байден в разговоре упомянул, что Америка заинтересована в снижении напряженности в данном ближневосточном регионе.

Ранее сообщалось, что Джо Байден отказался вступать в диалог с Владимиром Путиным по вопросу обмена заключенными. Это произошло после того, как такой обмен состоялся.