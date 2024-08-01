Байден отказался обсуждать с Путиным обмен заключенными

Долгожданная сделка по обмену заключенными гражданами между Россией и США состоялась.

Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что не намерен вступать в прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу обмена заключенными, о чем пишет «Лента.ру».

Джо Байден также подверг резкой критике своего предшественника, экс-президента Дональда Трампа, за неспособность добиться освобождения американских граждан, находящихся в российских тюрьмах. В частности, он раскритиковал Трампа за его заявления о возможности освобождения без проведения обмена с РФ.

Ранее в Белом доме подтвердили обмен заключенными с российской стороной. Так, в США вернулись шестнадцать человек. Байден назвал эту сделку «дипломатическим подвигом».