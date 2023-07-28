Балицкий: на Времевском направлении идут бои за село Старомайорское

Украинские войска пытаются удержаться в этом населенном пункте, но несут большие потери.

Российские части контролируют данное направление даже несмотря на то, что там сейчас сложилась довольно сложная обстановка. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Обстановка остается напряженной, наши подразделения контролируют Времевское направление», - написал он в своем микроблоге.

Губернатор добавил, что украинские военнослужащие предпринимают отчаянные попытки удержаться в селе Старомайорское. Они несут при этом очень тяжелые потери.