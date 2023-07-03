Балицкий: потери украинской армии в Запорожской области составили двадцать тысяч человек

Глава этого региона заявил, что обстановка тут продолжает оставаться довольно сложной и напряженной. Украинские части практически ежедневно атакуют российские оборонительные позиции. Их не останавливают даже большие потери, которые они несут.

«Сторона противника, по приблизительным подсчетам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава», - указал Евгений Балицкий.

Его слова привели РИА Новости. Руководитель Запорожской области добавил, что ВС РФ каждый раз отбрасывают неприятеля на исходные позиции. Получается, что наступление в этом регионе ведется Киевом для галочки, чтобы отчитаться перед своими западными кураторами.