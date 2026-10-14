В Запрудненском отделении Дубненской больницы ввели в работу новый маммограф

Новый цифровой маммограф запустили в работу в Запрудненском отделении Дубненской больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Технику приобрели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На эти цели направили около ₽21 млн.

Маммограф будут использовать для проведения скрининговых исследований, диспансеризации и раннего выявления заболеваний молочных желез. Диагностика на новом аппарате будет проводиться с высокой точностью и минимальной лучевой нагрузкой.

«Всего с начала года в Подмосковье заработали 5 новых маммографов, на закупку которых выделено более ₽102 млн», — рассказал зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.