Еще 17 новых тротуаров построят в 11 округах Московской области

В Подмосковье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» строят еще 17 новых тротуаров в 11 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность тротуаров составит порядка 15 км. Их возводят в Шатуре, Егорьевске, Наро-Фоминске, Пушкинском, Воскресенске, Рузе, Истре, Кашире, Красногорске и других округах.

К примеру, в Шатуре тротуары протяженностью 2 км строят на улицах Шмидта и Лесная в селе Кривандино. В Рузе возводят три участка в поселке Дубки, в Истре — в Павловской Слободе и у остановки «Поворот на Лечищево».

«На объектах выполняют устройство оснований будущих тротуаров, устанавливают бордюрный камень и укладывают асфальтобетонное покрытие», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье отремонтировали более 1,2 тыс. дорог.