Балицкий рассказал о последствиях для сельского хозяйства разрушение Каховской ГЭС

Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может привести к серьезным последствиям для сельского хозяйства в Запорожской области.

Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, разрушение ГЭС создаст проблемы с водоснабжением в каналах, которые обеспечивают поливные системы сельскохозяйственных угодий. В случае полной остановки поставок воды, запасов хватит всего на месяц-полтора.

Эксперты считают, что сельское хозяйство является важным сектором экономики области, и любые нарушения в водоснабжении могут серьезно навредить аграрной отрасли. Недостаток воды может привести к снижению урожайности и ухудшению качества сельскохозяйственных культур.

Власти области уже принимают необходимые меры для минимизации возможных негативных последствий.