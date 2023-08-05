Балицкий: российские бойцы уничтожили под Ореховом три украинские штурмовые группы

Скопления солдат ВСУ было обнаружено, после чего по ним нанесли концентрированные удары.

Об этом сообщил губернатор Запорожской области, где и произошло уничтожение частей противника. По словам Евгения Балицкого, неприятель хотел атаковать российскую линию обороны в районе Работино.

«Наша воздушная разведка обнаружила сосредоточение трех штурмовых групп западнее Орехова», - указал он в своем микроблоге.

По местам скопления вражеских штурмовиков нанесли очень мощные удары, в результате этого группы были уничтожены. Оставшиеся в живых украинцы спешно отошли на север.