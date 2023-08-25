Балицкий: российские войска массово жгут украинскую боевую технику в Запорожской области

Украинская армия несет очень большие потери, причем как в танках и бронемашинах, так и в живой силе.

По заверению главы региона, ситуация на разных участках фронта примерно одинаковая. Киев продолжает свое контрнаступление. Его формирования идут в лобовые атаки, пытаясь проломить российскую оборонительную полосу грубой силой.

«Противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. На одном из участков фронта, в районе Работино, украинцы ведут атаки преимущественно с использованием техники западного производства. Там массово применяются танки «Леопард» и боевые машины пехоты «Брэдли». Российские бойцы жгут эти машины в большом количестве, но украинское командование не меняет тактики своей армии, не считаясь ни с какими потерями.