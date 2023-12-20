Балицкий: украинской армии пришлось отказаться от атак на Запорожском участке фронта

По утверждению губернатора Запорожской области, сейчас наблюдается кардинально иная картина по сравнению с летом этого же года.

«Противник выдохся настолько, что практически атакующих действий почти не ведет. Это единичные случаи», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. По мнению Евгения Балицкого, это стало прямым следствием активной обороны подразделений ВС РФ. Они вымотали неприятеля и обескровили его. Украинцев хватает только на редкие атаки в районе Работино. Еще они выводят свои войска из региона, перебрасывая их на другие, более угрожаемые направления. Благодаря этому российские штурмовики регулярно захватывают у врага опорные пункты. Это происходит каждую неделю.