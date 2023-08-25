Балицкий: ВСУ не бьют по Запорожской АЭС из-за боязни ответного удара
Фото: [Александр Полегенько/ТАСС]
ВСУ не бьют непосредственно по Запорожской АЭС, поскольку опасаются ответного удара. Такую точку зрения высказал РИА Новости исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Украинская сторона понимает, что в случае удара по АЭС, могут последовать немедленные ответы по Ровенской и Хмельницкой атомной станциям.
Их вывод из строя коснется не только энергетической и экологической безопасности самой Украины. Последствия катастрофы будут ощущаться и в Западной Европе, поэтому киевский режим не рискует.
При этом ВСУ наносят удары по периферии станции – по подстанциям, высоковольтным линиям, путям снабжения.
Балицкий отметил, что в районе ЗАЭС отмечена высокая активность украинских беспилотников.