Балицкий: ВСУ применили снаряды с обилием поражающих элементов по Бердянску

В результате атаки ВСУ на Бердянск в Запорожской области пострадали три человека, заявил Евгений Балицкий, глава региона, в своем Telegram-канале. В ходе обстрела были применены снаряды, содержащие множество поражающих элементов.

Региональные власти настоятельно призвали граждан воздержаться от поездок в Бердянск на автомобилях. Балицкий также отметил, что работа систем противовоздушной обороны продолжается и что он поддерживает связь с оперативными службами, призывая жителей оставаться спокойными.

Ранее дроны ВСУ совершили попытку атаки на порт Бердянска. Среди целей атаки оказались административные здания, включая местные органы власти и учреждения социальной защиты.

Школы, детские сады и прочие социальные учреждения в Бердянске сегодня, 31 октября, работать не будут.