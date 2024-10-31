Дроны ВСУ совершили попытку атаки на порт Бердянска

По предварительным данным, целью налета украинцев стал морской порт, как сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты и сопредседатель координационного совета по вопросам интеграции новых регионов, на данный момент в Бердянске атакующие нанесли удар как минимум шестью дронами-камикадзе.

Городская администрация призвала жителей оставаться дома, избегать поездок на автомобилях и по возможности держаться подальше от окон. Школы, детские сады и прочие социальные учреждения в Бердянске сегодня, 31 октября, работать не будут.

Позже Рогов добавил, что среди целей атаки оказались административные здания, включая местные органы власти и учреждения социальной защиты.

Ранее сообщалось, что в минувшую ночь на 31 октября российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 21 беспилотный летательный аппарат Украины в шести российских регионах и над акваторией Черного моря.