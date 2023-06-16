Балицкий заявил, что к августу ВСУ на Запорожском направлении будут «разобраны на атомы»

«Если они будут продолжать так атаковать, как атакуют последние девять дней, то, думаю, через месяц-полтора мы сможем их «переварить», разобрать на атомы, и тогда у нас будет открыта возможность для нашей уже инициативы», – написал запорожский губернатор в соцсетях.

Балицкий подчеркнул, что за время наступления ВСУ не удалось овладеть ни одним стратегически важным населенным пунктом на Запорожском направлении.

На запорожском участке фронта ВСУ проводят самый массированный удар своего наступления. Противник идет в бой, не считаясь с потерями, но ничего существенного не добился.

По данным Минобороны, ВСУ с 4 по 14 июня потеряли около 7,5 тысяч военнослужащих на линии соприкосновения. Это данные без учета тех, кто были уничтожены высокоточным оружием в глубине территории.