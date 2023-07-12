Банкир Тосунян объяснил суть нового закона о возврате банками похищенных средств

Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, гарантирующий жителям страны защиту от потери средств с банковских счетов. Таким образом, теперь банки обязаны в течение месяца возместить пострадавшим клиентам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян пояснил, каким образом станет работать закон и не станет ли стимулом для роста числа мошенников. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он пояснил, что разорения банков ждать не стоит, потому что у них довольно высокое качество контроля за безопасностью.

По его мнению, не стоит рассчитывать на то, что возвращать деньги будут всем. Если жертва действовала по указанию мошенника, то это элементарный сговор. То есть возврат средств станет осуществляться в том случае, если клиент даже не в курсе проведенных мошеннических операций, которые были осуществлены злоумышленниками из-за отсутствия проверки этого службой безопасности и соответствующей блокировки.