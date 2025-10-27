Банковские счета челябинки заблокированы из-за долгов ее полной тезки

Жительница Челябинска столкнулась с абсурдной финансовой проблемой, которая продолжается с 2022 года. Причиной стал арест всех ее банковских счетов, наложенный из-за налоговой задолженности. Однако, как выяснилось, долг 200 тыс. руб. числится за ее полной тезкой из Краснодара. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Краснодар | Телетайп».

Парадоксальная ситуация возникла из-за полного совпадения персональных данных у двух россиянок: фамилии, имени, отчества и даже даты рождения. Несмотря на предоставленные доказательства и заявления, фискальные органы до сих пор не сняли арест со счетов ни в чем не повинной женщины. Более того, с ее карт продолжают принудительно списывать денежные средства.

Для разрешения этой уникальной и запутанной истории челябинке дали нестандартный совет: лично отправиться в Краснодар, чтобы на месте доказать свою непричастность к долгам «двойника».

