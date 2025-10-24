Мошенники запугали и заставили пенсионерку привезти деньги в Московскую область

Жительница закрытого города Саров в Нижегородской области стала жертвой масштабного мошенничества, лишившись сбережений в размере 1,6 млн рублей, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, пенсионерка в течение четырех дней подвергалась психологическому давлению со стороны злоумышленника, представившегося сотрудником государственных органов. Аферист убедил женщину в необходимости срочного якобы декларирования личных накоплений для их легализации.

Поддавшись панике, пенсионерка собрала все свои сбережения и самостоятельно отправилась в Московскую область, где передала деньги курьеру преступной группы. Осознание обмана пришло к женщине только после консультации с родственниками, которые и помогли ей обратиться в правоохранительные органы.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех участников преступной схемы.

