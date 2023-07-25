Барбашов: ВСУ накапливают силы в Снигиревке для последующего штурма Днепра

Активность украинских военных в районе этого населенного пункта говорит о том, что там скапливаются довольно значительные силы.

По утверждению главы Снигиревского района Юрия Барбашова, в направлении райцентра идет большой поток техники и живой силы неприятеля. Уже там они остаются, постепенно накапливаясь.

«Сейчас Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, там проводятся работы для организации штаба группировки войск», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. По мнению Барбашова, все это говорит о подготовке к массовому форсированию Днепра подразделениями ВСУ. Неприятель планирует стремительным броском переправиться на другой берег.