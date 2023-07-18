Башкирский суд отправил на принудительное лечение мужчину за попытку убить топором ребенка

2 апреля житель Башкирии нанес несколько ударов топором 12-летнему ребенку, брату своей жены. Школьник получил тяжелые травмы, его госпитализировали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье покушение на убийство малолетнего. Но впоследствии психиатрическая экспертиза показала, что у мужчины в наличии психическое расстройство. Он не в состоянии полностью осознавать свои действия, а также их опасность для окружающих его людей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

В итоге мужчину отправили на принудительное лечение. А его жертва до сих пор находится на излечении, его отправили в одну из столичных клиник.