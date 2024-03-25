Басманный суд арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Басманный суд Москвы отправил под арест до 22 мая еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Под стражу заключены братья Диловар и Аминчон Исломовы, а также их отец Исроил Исломов.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Известно, что Диловар Исломов был последним владельцем «Рено», на котором террористы пытались скрыться с места преступления.

По версии следствия, Аминчон и Диловар были вовлечены в террористическую группу в январе и марте этого года соответственно.

22 марта несколько террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске и открыли огонь по зрителям из автоматов. Затем они устроили поджог здания. В результате террористической атаки погибло 137 человек, еще около 100 находятся в больницах. Непосредственные исполнители теракта задержаны.