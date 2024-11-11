Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту организации хостелов для мигрантов в Бородино

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе проверки по факту организации нелегальных хостелов в деревне Бородино в подмосковных Мытищах.

Ранее в ведомство поступило сообщение о том, что на первом этаже дома на Малой Бородинской улице нелегально работают хостелы для иностранцев. Мигранты живут в квартирах и коммерческих помещениях и нарушают общественный порядок.

Работа нелегальных хостелов вызывает беспокойство у местных жителей. Люди волнуются за свою безопасность.

В ГСУ СК России по Подмосковью началась процессуальная проверка.