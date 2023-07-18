Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о хулиганстве на детской площадке в Люберцах

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям предоставить доклад о ходе расследования дела о хулиганстве на одной из детских площадок в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Ранее в Сети распространился видеоролик, на котором двое неизвестных нарушили порядок на детской площадке и спровоцировали конфликт с местными жителями.

По факту случившегося Главное следственное управления СК РФ по Подмосковью провело проверку и возбудило уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Богородском округе задержали местного жителя, который подозревается в серийном мошенничестве, в том числе против ребенка.