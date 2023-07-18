Мужчину, причастного к мошенничеству по отношению к ребенку, задержали в Подмосковье

Жителя Богородского городского округа задержали полицейские по подозрению в серийном мошенничестве, где одним из потерпевших являлся ребенок.

Отмечается, что подростка напугали тем, что ее маму могут посадить, ведь та стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек. Поэтому девочка и передала приехавшему мужчине триста тысяч рублей. После чего мама вернулась домой, выслушала историю дочери и обратилась в полицию.

Оперативники смогли установить, что деньги забрал водитель такси, который отвез их в Балашиху и передал неизвестному гражданину. Задержанный пояснил, что в одном из мессенджеров нашел работу курьера.

В настоящий момент удалось установить причастность мошенника к семи аналогичным эпизодам противоправной деятельности, совершенным на территориях Павловского Посада, Щелково, Сергиева Посада и Коломны. При этом общая сумма ущерба может составлять до пяти миллионов рублей.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья угнал у знакомого экскаватор, чтобы тот вернул долг.