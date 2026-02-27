Бастрыкин поручил обжаловать отказ в аресте водителя, задавившего подростка на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование резонансного ДТП в Петропавловске-Камчатском, где под колесами автомобиля погибла 14-летняя девочка. Трагедия произошла во дворе жилого дома на улице Академика Королева. За рулем находился гражданин иностранного государства.

Несмотря на тяжесть последствий и ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд отказался арестовывать водителя. Этот факт вызвал широкий общественный резонанс и привлек внимание руководства СК.

Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Кулакову представить доклад о ходе расследования и результатах обжалования судебного решения. В настоящее время принимаются меры к тому, чтобы добиться пересмотра вопроса о мере пресечения.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.