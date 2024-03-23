Бастрыкин поручил представить к награде обезвредившего террориста в «Крокусе» мужчину

Напомним, в пятницу вечером, 22 марта, в ходе атаки на «Крокус Сити Холл» стрелявших террористов один из присутствовавших в зале молодых людей проявил редкостное мужество. Мужчина набросился на экстремиста, обезвредил его и спас своим мужественным поступком жизни окружавших его мирных людей.

От произошедшем стало известно председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, который поручил представить обезвредившего одного из террористов в «Крокус Сити Холле» мужчину к ведомственной награде.

«Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин, отмечая героизм мужчины, поручил профильным подразделениям СКР представить его к ведомственной награде», — приводится в сообщении ведомства в соцсетях.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до более 100 человек, сотни пострадавших. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Позднее глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.