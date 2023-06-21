Бастрыкин: СК в новых регионах получат беспилотники

Оснащение современной техникой обеспечит более эффективную работу при проведении следствия.

По словам Бастрыкина, штат СК в новых регионах укомплектован практически на 100%. Готовность служить там изъявляют сотрудники СК из многих районов страны.

Как рассказал глава СК, наибольшее количество дел возбуждено в ДНР. Это связано с тем, что территория республики подвергалась обстрелам с 2014 года, там гибли мирные жители. Делами о преступлениях украинской военщины занимаются военные следователи и сотрудники Главного управления СК.