Бастрыкин: СК в новых регионах получат беспилотники
Фото: [Петр Ковалев/ТАСС]
Следкомы в новых регионах дополнительно получат БПЛА вертолетного типа, заявил в интервью ТАСС председатель СК России Александр Бастрыкин.
Оснащение современной техникой обеспечит более эффективную работу при проведении следствия.
По словам Бастрыкина, штат СК в новых регионах укомплектован практически на 100%. Готовность служить там изъявляют сотрудники СК из многих районов страны.
Как рассказал глава СК, наибольшее количество дел возбуждено в ДНР. Это связано с тем, что территория республики подвергалась обстрелам с 2014 года, там гибли мирные жители. Делами о преступлениях украинской военщины занимаются военные следователи и сотрудники Главного управления СК.