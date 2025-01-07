Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении участника СВО в Реутове

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении участника СВО в Реутове. Инцидент произошел в конце 2023 года.

На парковке у жилого дома между военнослужащим и уроженцем Азербайджана произошел конфликт. В ходе разборок иностранец нанес оппоненту многочисленные удары молотком по голове и телу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Впоследствии его передали в органы внутренних дел. После этого в ГСУ СК РФ по Подмосковью повторно возбудили уголовное дело. Прокурор отменила это поставление, передав материалы в органы внутренних дел для приобщения к ранее возбужденному делу. Обжалование следственными органами СК России этого решения результатов не принесло. По доводам комментария в соцсетях инфоцентра СК РФ снова завели дело. В результате Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.