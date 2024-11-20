Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу об избиении подростка на бывшем хлебозаводе в Подмосковье

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу об избиении несовершеннолетнего на территории бывшего хлебозавода в Подмосковье.

Инцидент произошел весной прошлого года. Мальчик случайно оказался на неогороженной территории бывшего завода по производству хлебобулочных изделий. Там его заметил владелец участка. Мужчина избил ребенка, а затем вызвал на место знакомого полицейского.

Подростка доставили в отдел полиции. Несмотря на полученные травмы, ему не вызвали скорую помощь. Кроме того, мальчику отказались выдавать направление на прохождение медицинского освидетельствования.

Как рассказала мать 16-летнего мальчика, травмы ее сына были зафиксированы только через несколько дней после случившегося. К ответственности никого так и не привлекли, и женщина повторно обратилась в приемную СК. В результате Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ярослава Яковлева повторный доклад о проведенном расследовании.