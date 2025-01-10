Бастрыкину доложат о расследовании дел о мошенничестве с квартирой в отношении пенсионерки в Реутове

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об уголовных делах о мошенничестве и противоправных действиях в отношении пенсионерки в Реутове.

О случившемся стало известно от внучки 65-летней жительницы города. Выяснилось, что пенсионерка долгое время сдавала в аренду одну из комнат в своей квартире, где проживала сама. Весной прошлого года арендаторы убедили ее переоформить на них право собственности на часть квартиры, а осенью — заключить договор дарения на оставшуюся часть недвижимости.

В январе они сообщили внучке пенсионерки, что та скончалась. Однако в квартиру ее не пускали и не позволяли организовать похороны, собираясь кремировать тело. По мнению внучки, это говорит о криминальном характере смерти ее бабушки.

В ГСУ СК России по Подмосковью возбудили два уголовных дела. Бастрыкину доложат о ходе их расследования.